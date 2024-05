Vereadores convocam presidente do Saerb para discutir colapso no abastecimento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma das principais queixas atuais da população da capital acreana é em relação ao abastecimento de água na cidade. O problema, que não é uma novidade, tem se agravado ultimamente e as reclamações sobre a falta de água surgem de todas as regionais de Rio Branco.

Para debater o assunto e ouvir também as explicações do Saerb sobre a denúncia feita pelos servidores da autarquia, da retirada do adicional de periculosidade, os vereadores aprovaram por unanimidade a convocação do presidente da autarquia, Enoque Pereira, para apresentar o que tem sido feito de investimentos no sistema de abastecimento de água.

O assunto é um dos mais debatidos na casa legislativa, onde, em praticamente, todas as sessões são apresentadas reclamações que chegam aos parlamentares denunciando a falta do abastecimento de água.