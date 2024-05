Após Gladson anunciar secretaria a Velloso, Bocalom diz que Alysson deve ser seu vice

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom disse ao ac24horas, com exclusividade, que o pré-candidato a prefeito Alysson Bestene deve apoiar sua candidatura à reeleição, inclusive, por clamor da esposa de Alysson, a odontóloga Roberta Bestene.

A declaração de Bocalom foi dada depois de ler, na manhã desta segunda-feira (29), que Gladson criará uma secretaria para o deputado federal Eduardo Velloso (UNIÃO) e dizer que a união entre Bocalom e Alysson é “lógica”. “Eu não quero fazer avaliações porque sabia que iríamos chegar num ponto em que o nosso trabalho seria reconhecido pela população. A tendência mais lógica é essa, me mantive quietinho, estou evitando falar, mas já é uma conversa que vem de algum tempo. Não quero estragar nada, mas é uma conversa que já vínhamos ajustando com o Márcio [Bittar] e ele”, afirmou.

Sobre a configuração final da chapa, já que Alysson Bestene se coloca como cabeça, bem como Bocalom, o prefeito disse que o assunto já foi tratado. “Não é verdade que eu poderia ser vice do Alysson, já tratei disso com ele. O que a gente precisa é acomodar a turma do União Brasil e pronto, e é o que eles [Governo] estão fazendo. Onde vou ser vice de alguém? Estou no PL, pô. O Alysson seria um bom vice, gosto dele, a esposa dele trabalha comigo e é a maior defensora de que a gente ande junto. A esposa dele nunca aceitou essa história de candidatura contra o Bocalom ou se juntar com o MDB, entendeu?”, afirmou o prefeito.

Tião Bocalom fez questão de terminar a entrevista citando as conquistas de sua gestão, que para ele, tornam o seu nome claramente o mais viável dentro da disputa com o MDB pelo apoio do governador Gladson Cameli. “Estou feliz com as execuções de grandes projetos nossos. A cidade está mudando, só não vê quem não quer. Contra o trabalho, adversário não se cria”, concluiu.