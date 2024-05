Caramelo, cavalo resgatado do telhado, passa bem e se recupera

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um final muito feliz para Caramelo, o cavalo que foi resgatado em cima de um telhado em Canoas, no Rio Grande do Sul. No início desta tarde, depois de um resgate acompanhado por todo o país, Eduardo Paganella, o repórter da RBS TV, filiada a Rede Globo, que cobriu a chegada de Caramelo em terra firme, postou uma foto do animal sendo alimentado e se recuperando do tempo que passou sem comer e sem beber água:

“Depois do resgate, o cavalo que estava no telhado foi sedado. Agora que acordou, está sendo monitorado por veterinários de Canoas. Segundo os especialistas, apesar do período exposto e sem alimentação, o animal está se recuperando bem”, informou Paganella em sua conta do X, antigo Twitter.

O resgate do equino, liderado por equipes de bombeiros do Rio Grande do Sul de São Paulo, mobilizou a manhã desta quinta-feira (9). Para ser retirado do telhado, onde estava por quatro dias, o cavalo precisou ser dopado e levado desacordado em um bote.

A propósito, confundido como uma égua, ficou comprovado que Caramelo é um cavalo macho.

O resgate do animal pôde ser acompanhado ao vivo e famosos como Felipe Neto, que tentou ajudar no resgate mesmo à distância, e internautas usaram as redes sociais para celebrar o momento.

“Depois de tanta notícia ruim, o resgate do cavalo é um suspiro. Essas vitórias somadas dão esperança para seguirmos doando e ajudando do jeito que der a diminuir essa tragédia”, declarou Fê Paes Leme.

Deu certo! Ele tá la deitadinho no bote…eu só sei chorar e agradecer a mobilização de todos! Seguimos juntos pelo RS! Faça sua doação e ajude com o que puder 🤍🙏🏼🥹 pic.twitter.com/QJwlIPMUnk

— Fê Paes Leme (@FePaesLeme) May 9, 2024