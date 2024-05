Profissão do futuro e IA nos pequenos negócios serão temas de seminário na Capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As inovações tecnológicas têm mudado a dinâmica do mercado de trabalho e impactado em todas as profissões. O uso recente da inteligência artificial (IA), que tem ganhado cada vez mais espaço, produz incertezas.

Para tratar desses temas, o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre promove o *Seminário Profissões do Futuro* para debater os desafios, oportunidades e impactos dessas profissões na economia do Acre e uso da inteligência artificial aplicada aos pequenos negócios.

Anúncios

O evento, que tem parceria do Sebrae/AC e do Senai, acontece no próximo dia 23 de maio, a partir das 14h30, no auditório da sede da Fieac, localizada na Avenida Ceará, em Rio Branco.

A assessoria do Fórum informou para quem tiver interesse em participar, que não é preciso fazer inscrições, e o seminário é aberto ao público em geral.