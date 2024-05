‘Arrocha Malucos por Quadrilha’ começa nesta sexta (10) em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Organizado pela Junina Malucos na Roça, o evento que celebra as tradições juninas acontece entre os dias 10 e 12 de maio, na Praça da juventude, em Rio Branco

A Praça da Juventude, no segundo distrito de Rio Branco, no bairro Cidade Nova, recebe a 10ª edição do Arrocha Malucos por Quadrilha, evento organizado pela Junina Malucos na Roça e que celebra as tradições juninas na capital.

Durante os dias 10, 11 e 12 de maio, a partir das 18h, o público prestigiará mais de 20 atrações, incluindo música ao vivo, apresentações de grupos culturais, quadrilhas, concurso de destaques, comidas típicas, bingos, dentre outras atividades.

“O São João faz parte da identidade cultural acriana, por isso é tão gratificante fazer parte do movimento junino e, sobretudo, da Malucos, que foi reconhecida em 2023 como patrimônio cultural do Acre. Neste ano, o nosso tema ‘É de dar água na Boca’ vai exaltar a nossa culinária, como a baixaria, e tantas outras comidas típicas do nosso estado. O Arrocha faz parte dos eventos organizados por nosso grupo como forma de arrecadar dinheiro para a construção do nosso espetáculo em 2024″, disse Carlos Eduardo, Produtor Cultural e Diretor de Marketing na Malucos na Roça.

O Arrocha, que pulveriza as movimentações culturais de Rio Branco e ajuda a aquecer a economia local, recebeu mais de 5 mil pessoas em sua edição de 2022, segundo a organização. Neste ano, o evento terá uma arquibancada para que os espectadores possam prestigiar melhor as atrações, e conta com o apoio da Liga de Quadrilhas Juninas (LIQUAJAC), da Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil – FGB e da Fundação de Cultura Elias Mansour.