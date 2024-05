Globo contrata seguranças após William Bonner sofrer ataques no RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) compartilhou um vídeo nas redes sociais em que William Bonner é atacado por um morador do Rio Grande do Sul, durante a cobertura da tragédia causada pelas chuvas em cidades do estado. Nas imagens, é possível ouvir o rapaz revoltado com a presença do jornalista da TV Globo no local.

O episódio fez com que a emissora contratasse seguranças para todos os âncoras e repórteres envolvidos na cobertura. O canal teme que as manifestações, além de verbais, possam se tornar físicas.

“Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário no Brasil trabalhando mais que o próprio presidente. Por que a Globo só veio agora aqui gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente nesse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil, depois que está tudo seco é fácil falar”, disparou. Um segurança que fazia a escolta de William Bonner chegou a tentar impedir a aproximação do morador — até então, apenas Bonner contava com seguranças. “Pode fazer a proteção que for, irmão. Esse espaço aqui é público”, disparou o rapaz.

“Eu quero entender o porquê não teve nenhum presidente para ‘brotar’ aqui. Depois que o povo de Porto Alegre, o povo do Rio Grande do Sul, o povo do Brasil ajudando, aí aparece o pessoal agora para gravar. Esse serviço lixo. Não temos nada a perder. Você vai ficar quieto por quê? É o seu papel. Você defende o pessoal que não está defendendo a causa. A Globo estava transmitindo Madonna quando gaúcho estava debaixo da água”, finalizou o homem.

Sem previsão de retorno aos estúdios Globo

Segundo uma fonte da Revista IstoÉ Gente, William Bonner, Ana Paula Araújo, Patrícia Poeta, entre outros jornalistas da Globo que estão fazendo a cobertura da tragédia do Rio Grande do Sul, não têm previsão de retornar aos seus trabalhos nos estúdios da emissora em São Paulo e no Rio de Janeiro – até que tudo volte ao normal.