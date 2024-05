Locais das provas do CNU são divulgados: saiba como conferir

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com a proximidade da data das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), a ansiedade e a expectativa dos candidatos só aumentam.

O CPNU, considerado o “Enem dos Concursos”, tem ganhado destaque por oferecer uma grande oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público federal.

Anúncios

Detalhes sobre o Concurso Nacional Unificado (CNU)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou recentemente a disponibilidade do cartão de inscrição dos participantes do CPNU. Este documento é crucial, pois contém informações detalhadas sobre o local, data e hora da prova, marcada para o dia 5 de maio.

Como realizar a consulta do local da prova?

Para consultar o local de realização da prova, os participantes devem acessar o site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso, e fazer login utilizando a conta gov.br.

É fundamental verificar todas as informações fornecidas, especialmente o município de aplicação da prova, para evitar surpresas indesejadas no dia do exame.

E se ocorrer algum erro?

Segundo o coordenador-geral de logística do CPNU, Alexandre Retamal, caso o candidato identifique qualquer erro nas informações do cartão de inscrição ou mesmo se o local designado para a prova for incompatível com o esperado, é crucial entrar em contato com a Fundação Cesgranrio imediatamente para solicitar as correções necessárias.

Cuidados para se tomar no dia da prova

Com 2,1 milhões de inscritos, o CPNU é um dos maiores concursos já organizados no Brasil, cobrindo 228 municípios. As avaliações serão divididas em dois períodos: matutino, com abertura dos portões às 7h30, e vespertino, a partir das 13h.

Os candidatos devem chegar com antecedência para evitar contratempos. Além disso, é recomendável que revisem o conteúdo programático e pratiquem com provas anteriores disponibilizadas pela banca organizadora para melhorar seu desempenho.

Últimas dicas antes do dia da prova

Confirme todas as informações no seu cartão de inscrição dias antes do exame.

Prepare-se para o tipo de prova que enfrentará, revisando os principais tópicos e fazendo simulados.

Anúncios

Descanse na véspera do exame para estar mentalmente preparado.

Leve todos os documentos necessários, como identidade e confirmação de inscrição, e verifique os materiais permitidos em sala.

Fonte: O antagonista