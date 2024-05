Gracyanne Barbosa se revolta contra Luciano Huck após separação com Belo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gracyanne Barbosa concedeu na manhã desta segunda-feira (29), uma entrevista ao colunista Lucas Pasin, do portal UOL. No bate-papo, a influenciadora fitness não pensou duas vezes na hora de tecer críticas à participação de Belo no Domingão com Huck. A famosa, inclusive, criticou a forma como Luciano Huck lidou com a separação na atração.

“Achei lindo, fiquei feliz, emocionada e esperançosa. Embora eu acredite, de verdade, que onde há amor, há esperança, não tenho certeza se o amor suporta tanto. Onde o ego existe, o amor desiste. Afinal, Belo escolheu se calar, quando poderia ter sido claro sobre não estarmos juntos“, disse a musa fitness sobre a separação polêmica.

Gracyanne Barbosa também se mostrou indignada com as brincadeiras feitas por Luciano Huck. “O resto do programa foi de uma indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil para mim ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele preferiu brincar com isso. Eu realmente não esperava [as brincadeiras sobre a separação]. Luciano é nosso amigo de anos. Ele não precisa disso por ibope. Faltou só comemorar”.

Em entrevista ao programa Domingão com Huck neste domingo (28), Belo comentou sobre o término polêmico de seu casamento com Gracyanne Barbosa. Emocionado, o intérprete do hit “Reinventar” não descartou a possibilidade de reatar o relacionamento. “Estou passando por um momento, que não é um momento tão bom, mas, a única coisa que vou falar é que onde existe amor, ainda existe esperança, é importante dizer isso, estamos falando de 14 anos”, disse o músico.