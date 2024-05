Atleta acreano vai disputar o Rio Open G1 de Taekwondo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O atleta acreano Bryan Azevedo (13), que faz parte da seleção brasileira de Taekwondo, embarca na próxima quinta-feira (02) para disputar o Rio Open G1 de Taekwondo, na categoria Cadete, de até 1,60 de altura e de 35 á 50 Kg.

O jovem atleta, que em 2017 se tornou o mais jovem faixa preta da América Latina, é o único representante do estado nessa modalidade.

Com mais de dez anos de carreira, 101 medalhas no currículo, Bryan, que é conhecido como “Pequeno Tigre”, foi 3º lugar no Grand Slam 2024, é hexa campeão brasileiro, bi-campeão da copa américa, penta campeão acreano, tetracampeão do desafio Brasil x Bolívia, Tetracampeão do desafio Acre x Rondônia, campeão do desafio nacional, bi-campeão do Rondônia Open, campeão regional norte, campeão copa norte internacional, e entre outras. O “Pequeno Tigre”, já tem vaga garantida para os jogos Pan Americanos do México, Bryan é o atual campeão pan-americano na categoria em que participa.

Segundo o mestre Levy Azevedo, que é pai e treinador de Bryan, o foco dos trabalhos do jovem atleta é para chegar às Olimpíadas de 2028.

O Rio Open G1 de Taekwondo – Parataekwondo, acontecerá nos próximos dias 04 e 05 de maio. O campeão da disputa poderá pleitear uma bolsa federal, além de pontuar 10 pontos no ranking internacional.