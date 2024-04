PF e PM apreendem 163kg de maconha às margens do rio Guaporé, em Rondônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar de Rondônia, prendeu na noite da última quinta-feira, 25/4, um homem com 167 tablets de maconha, totalizando 163kg de maconha, em uma propriedade rural às margens do rio Guaporé, no município de Pimenteira do Oeste/RO.

Após denúncia anônima e o trabalho de investigação, verificou-se que a droga, procedente da Bolívia, seria entregue em Rondônia. Assim o suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Federal de Vilhena/RO, onde foi formalizada a prisão em flagrante, por tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Ele foi encaminhado para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça Federal.

A Polícia Federal mantém o canal Fala.BR para o recebimento de denúncias. Quem tiver informações sobre este fato ou sobre quaisquer outras irregularidades, pode enviá-las por meio de formulário eletrônico. A denúncia pode ser anônima, para isso, basta escolher a opção “Anônimo”.