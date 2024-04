Desfile cívico marca comemoração do 32º aniversário de Epitaciolândia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite desta sexta-feira, 26 de abril, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou o desfile cívico em comemoração aos 32 anos de emancipação político-administrativa do município.

Neste ano, desfilaram as escolas municipais da zona urbana e as escolas estaduais Brasil Bolívia, Luiz Gonzaga da Rocha e a escola Cívico Militar Joana Ribeiro Amed.

Além disso, o evento contou na abertura do desfile com a presença do Exército Brasileiro da 5ª Cia de Selva Destacada; do Corpo de Bombeiros, moto- taxistas, Grupo de Seguranças e da fanfarra da escola Kairala José Kairala (BAMPEC) e da Banda de Percussão de Assis Brasil.

No desfile desse ano cada escola municipal homenageou uma secretária, uma forma de mostrar os avanços que Epitaciolândia teve em cada pasta, alunos, professores e servidores passaram em frente ao palco oficial com faixas, temas e simbologias em alusão aos 32 anos do município.

O dispositivo oficial foi composto pelo anfitrião da festa, o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da primeira-dama, Alliny Saldanha, dos comandantes da Policia Militar, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, delegados, secretários, vereadores e pelo ex-prefeito Luiz Brandão Hassem, como convidado especial.

Após o hasteamento dos pavilhões, feito pelo prefeito e os comandantes da Polícia Militar e Exército, ao fazer o uso da palavra Sérgio Lopes destacou os avanços que o município teve nos últimos anos.

“Hoje é um dia de festa, dia de muita alegria, estamos aqui comemorando o 32º aniversário de Epitaciolândia, uma cidade pulsante que tem pressa em crescer, podemos destacar que nos últimos anos tivemos avanços muito importante em todas as áreas em especial na Educação e saúde, é um momento de gratidão a todos que com sua aguerrida força de vontade ajudam todos os dias na construção de lugar melhor para viver, parabéns minha amada Epitaciolândia, parabéns povo epitaciolandense”, discursou o prefeito.

Breve histórico da emancipação político-administrativa de Epitaciolândia

Em 28 de abril de 1992, depois de três tentativas através de plebiscito, Epitaciolândia foi proclamada cidade, deixando de ser a vila Epitácio Pessoa, que pertencia ao município de Brasiléia. O nome Epitaciolândia é uma homenagem ao ex-presidente da República Epitácio Pessoa.

A elevação à categoria de município, com a denominação de Epitaciolândia, se deu pela Lei Estadual n.º 1.026, de 28-04-1992. Alterado em seus limites, pela Lei Estadual n.º 1.061, de 09-12-1992, desmembrados de Brasiléia e Xapuri. Sede no atual distrito de Epitaciolândia (ex-localidade). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1993.

Prefeitos

Teve seu primeiro prefeito eleito pelo voto popular, José Ronaldo Pessoa Pereira, que governou o município pelos quadriênios de 1993 à 1996.

De 1997 à 1999, o prefeito foi Luiz Brandão Hassem. De 2000 a 2004, João Sebastião Flores. Em 2005, José Ronaldo foi reeleito e administrou o município por mais dois mandatos até o ano de 2012.

De 2013 à 2016, André Luiz Pereira Hassem foi o prefeito. João Sebastião Flores foi novamente reconduzido ao cargo de prefeito e administrou Epitaciolândia de 2017 à 2020. Em 2021, Sérgio de Souza Lopes assumiu e é o prefeito atual de Epitaciolândia.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Epitaciolândia.

