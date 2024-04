Qualidade de vida no trabalho será tema de encontro de servidores no Sebrae

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A divisão de Humanização e apoio do desenvolvimento de gestão de pessoas da Secretaria da Fazenda realiza hoje, dia 25, o Seminário Qualidade de vida no Trabalho, que tem como público-alvo os servidores dos órgãos públicos. O evento acontece no Sebrae-Ac.

O seminário conta com uma extensa programação voltada ao bem-estar social, mas os palestrantes convidados buscam despertar os participantes para uma reflexão do novo papel dos trabalhadores do setor público, sobre a sua atuação profissional e as respectivas relações interpessoais.

Anúncios

A mesa redonda com o tema: Relevância da Gestão na Qualidade do Trabalho, será conduzida pela psicóloga Eucinete Ferreira, que contará como facilitadoras a professora de Psicologia Aplicada à Segurança do Trabalho da Uninorte Cleide Maria Paula Rebouças.