Publicado resultado preliminar da prova de títulos de concurso do Iapen

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 25, o resultado preliminar da prova de títulos do concurso de Administração Penitenciária e Polícia Penal do estado.

O concurso em andamento disponibiliza vagas para cargos técnicos, além de policiais penais que irão atuar nos presídios acreanos.

A publicação informa ainda que os candidatos que se sentirem prejudicados têm das 8 horas de amanhã, até as 15 horas do dia 26 de abril para interpor recurso contra o resultado preliminar da prova de títulos, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org. br, na aba “Recursos”.

Veja a lista com o resultado preliminar: