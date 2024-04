Moradores do bairro Cidade do Povo lamentam abandono completo de espaços e equipamentos públicos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma grande variedade de espaços e estruturas públicas, como praças, quadras esportivas, teatro, e até um centro de educação profissional, erguidos há pouco tempo pelo governo do estado do Acre no bairro Cidade do Povo, na periferia de Rio Branco, estão em situação de completo abandono.

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, foi ao local e as imagens feitas por ele falam mais do que qualquer testemunho a respeito da situação que demonstra uma excessiva falta de zelo com o patrimônio público. Até no prédio onde antes funcionava a parte administrativa do bairro a situação é de total abandono e destruição.

Anúncios

Kennedy Santos também mostra a estrutura que era para ser um terminal de ônibus para atender à comunidade, mas que não está prestando nenhuma utilidade à população. Banheiros públicos sem qualquer condição de uso e outras acomodações se encontram da mesma forma: largados à ação do tempo e das intempéries.

Outro espaço abandonado no bairro é uma área ainda cercada por tapumes com uma placa que revela se tratar da primeira etapa de construção de uma base para a Polícia Militar, uma obra do governo federal de quase R$ 8,6 milhões.

Poucos moradores se arriscam a falar sobre a situação, mas alguns denunciam a surpreendente e inaceitável situação em que os bens públicos se encontram no bairro. Um deles, Júnior Dias, lamenta a condição em que está o Centro de Educação Profissional Campus Pereira e outros espaços.

“Infelizmente, o poder público deixou o descaso chegar aqui na comunidade, está aí tudo deteriorado, e hoje nós não temos mais uma área para poder se beneficiar com algo para distrair a mente, pois nem todos trabalham aqui, porque o desemprego é muito grande”, diz o morador.

Nem a estrutura que era para ser a estação de tratamento de esgoto escapou do descaso no bairro Cidade do Povo. Além do abandono, a área ainda oferece uma série de riscos à vida, principalmente, de crianças, como entradas de reservatórios que aparentam não ter facilidade de saída para quem venha a cair dentro.

Por meio de sua assessoria, a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) informou que o espaço referente ao centro administrativo estava cedido à comunidade, tendo sido solicitado de volta, posteriormente, para ficar à disposição da Polícia Militar, que futuramente se instalará no local.

Sobre a parte de manutenção das praças, o contato foi com Wellington Divino, secretário municipal de Cuidados com a Cidade. Ele explicou que as ações de limpeza acontece toda semana no bairro. Segundo a nota enviada e ilustrada com fotos, 17 praças receberam limpeza recentemente.

Também foram contactados o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) e com o Departamento Municipal de Transportes de Rio Branco (RBTrans), a respeito da estrutura de tratamento de esgoto e do terminal de ônibus, respectivamente, que ficaram de responder posteriormente sobre os questionamentos.

VEJA AO VÍDEO: