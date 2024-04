Rio Branco sedia Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Acontece na capital acreana, a III Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do Estado do Acre, no auditório do Centro Universitário Estácio – Unimeta. A etapa estadual, que começou ontem, termina na quinta-feira, 25.

Participam do encontro, que não era realizado há nove anos, representantes de Rio Branco, Santa Rosa, Senador Guiomard, Tarauacá, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira, Porto Acre, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Brasileia.

A conferência tem como objetivo assegurar a participação efetiva da pessoa com deficiência (PcD) nos mais diversos setores da sociedade, garantindo acesso e atuação na construção das políticas públicas.

Além disso, estabelecem ideias para o fomento dessas políticas e medidas para a implementação de uma comunicação universal. A Conferência Estadual é um momento ímpar para a consolidação e o fortalecimento da participação da pessoa com deficiência na defesa de seus interesses e representa um passo decisivo na atualização da Política Estadual da Pessoa com Deficiência.

Conforme Rila Freze, diretora de Direitos Humanos da prefeitura de Rio Branco, o grande diferencial é a participação da sociedade. Estamos contando com a participação do controle social, que significa ter a sociedade dentro da administração pública, com objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão”, diz.

As discussões no estado servirão para discutir as propostas do Acre que serão apresentadas na Conferência Nacional que acontece este ano em Brasília, ainda sem data definida.