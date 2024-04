Câmara deve ter audiência para discutir criação de loteria municipal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rio Branco encaminhou à Câmara de Vereadores, Projeto de Lei que cria uma loteria municipal na capital acreana.

A vereadora Elzinha Mendonça (Progressistas) quer a realização de uma audiência pública para tratar do assunto. “Quero externar minha preocupação. Jogos de azar e loterias têm sido alvo de debate em todo o país. Sei que há decisão do STF que já se manifestou contrário a criação de loterias municipais. Existem municípios onde houve questionamento de leis criadas por conta da sua legalidade”, afirma.

O projeto pretende, com a loteria, aumentar a arrecadação municipal.

“Vou apresentar um requerimento para a realização de uma audiência pública com a presença do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), OAB, igrejas e outras instituições que tenham interesse no assunto”, disse Elzinha.