Prefeitura prepara terreno em que serão construídas 100 casas em Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta segunda-feira, 21, a limpeza e preparação do terreno onde vai construir 100 casas populares do Programa Minha Casa, Minha Vida. O terreno de 3 hectares fica no bairro do Remanso.

O prefeito Zequinha Lima acompanhou o serviço junto com o presidente da Associação de Moradores da localidade José Maria, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, Josinaldo Batista, e moradores do bairro.

“Depois de 20 anos sem ter uma casa popular em Cruzeiro do Sul, vamos construir aqui, se Deus quiser, 100 casas populares. Já começamos fazer a limpeza e preparar o local onde as casas vão ser construídas, para que, em um curto espaço de tempo possamos estar iniciando esse trabalho aqui no local”, disse o prefeito.

O presidente da Associação de Moradores bairro do Remanso, José Maria, disse que a construção das casas é um sonho antigo de muitos moradores que já esperam ansiosos para o início das obras. “Estamos muito alegre com a visita do prefeito Zequinha Lima aqui no local. Essa conquista é uma resposta para a população do movimento moradia que estavam desacreditadas e agora estão vendo a concretização desse sonho que a tempo os moradores almejavam. Muito obrigada Prefeito por realizar o desejo de todos nós moradores”, agradeceu.