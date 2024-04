Governo insere notícias positivas da gestão na primeira página do Diário

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Para tentar aumentar a divulgação das notícias positivas de sua gestão, o governo do Acre resolveu inovar e colocar informações na primeira página do Diário Oficial.

Na manhã desta segunda-feira, 22, quem costuma acessar o DOE foi surpreendido com notícias logo na primeira página, onde costumam ficar os decretos e nomeações do gabinete do governador.

O governo destacou informações sobre a antecipação do pagamento de abril, as inscrições do programa da CNH Social, a construção da nova Maternidade da capital acreana, a visita de Gladson ao estádio Arena da Floresta, além de um texto a Agenda Acre 10 anos.

Veja abaixo: