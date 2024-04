Eduardo Velloso destina R$ 4 milhões para Deracre melhorar pavimentação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, esteve reunida com o deputado Eduardo Velloso nesta segunda-feira (22), com o objetivo de aprimorar a infraestrutura do Acre, além de discutir e concretizar os planos de investimento para o órgão, que já somam R$ 4 milhões.

“Agradeço a visita do deputado Velloso, que sempre está trazendo ótimas notícias”, reconheceu Sula.

Anúncios

Os recursos em questão, abrangem uma variedade de áreas importantes para o desenvolvimento e a mobilidade no estado do Acre. O destaque fica para o investimento destinado à pavimentação asfáltica, que receberá um aporte de R$ 2.5 milhões, empenhado no ano de 2023.

“Esses investimentos são parte do nosso compromisso por um Acre mais desenvolvido, onde todos tenham a oportunidade de progredir”, disse o Deputado.

Os demais valores serão pagos ainda neste ano de 2024, pois trata-se de propostas impositivas, que visam infraestrutura viária da região e a requalificação asfáltica, com um investimento de R$ 700 mil e outro de R$ 300 mil.