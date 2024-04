Davi e família ficam em mansão após volta do campeão do ‘BBB 24’ para Salvador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Novo milionário do Brasil, Davi está curtindo sua volta para Salvador, na Bahia, após o confinamento do “BBB 24”. O campeão do programa apareceu em uma mansão, mostrando a piscina e o espaço de churrasco, ao lado de sua família. Esse não deve ser o lar definitivo do brother, mas ele já está aproveitando o imóvel. Davi está vivendo um momento de polêmicas após Mani Reggo fazer um longo desabafo se mostrando decepcionada com atitudes e falas dele durante entrevistas fora do BBB.

Elisângela Brito, mãe de Davi, fez questão de mostrar o filho lavando a louça e limpando a cozinha da nova residência. “O homem acordou cedo e já fez foi coisa. Os seguranças estão tudo aqui sem dormir, dormiram tarde e acordaram cedo com o homem já trabalhando na cozinha”, brincou. O imóvel é o mesmo que Davi recebeu a equipe do “Fantástico” no último domingo, 21.

Nos últimos dias, antes de Davi ganhar o programa e embolsar quase R$ 3 milhões, Elisângela surgiu nas redes sociais curtindo a piscina do condomínio de classe média para onde ela se mudou há um mês, em Salvador, na Bahia. Elizângela Brito usou a área de lazer para fazer uma “publi” para os seus 333 mil seguidores no Instagram.



Ela e as filhas, Raquel e Duda, estão morando em um imóvel alugado pela TV Aratu, uma emissora local que se sensibilizou com a difícil situação da família do motorista de aplicativo. Antes, elas estavam vivendo em uma casa bem simples que estava condenada, na comunidade de Cajazeiras, e dormiam no chão.



“Meu Deus, quanto tempo eu não durmo numa cama. Você sabe quanto tempo eu durmo no chão?” Eu vou dormir numa cama sem ter medo do barraco despencar quando chover”, disse Elisângela, chorando muito, no dia que chegou à nova casa. “Eu subia 170 degraus para chegar em casa, e agora vou de elevador”, comemorou.