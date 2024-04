Campanha de vacinação nas escolas começa hoje em Boa vista, Roraima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após aderir ao “Movimento Nacional pela Vacinação nas Escolas”, a Prefeitura de Boa Vista inicia, na próxima segunda-feira, 22, a imunização de crianças e adolescentes com idade entre 2 meses e 15 anos. Durante a ação, serão oferecidos os seguintes imunobiológicos: Penta, Tríplice Viral, Febre Amarela, HPV, Meningocócica e Poliomielite Inativada e Oral.

A vacinação nas instituições de ensino vai ocorrer no período matutino e vespertino para alcançar crianças e adolescentes que estão com a caderneta de imunização desatualizada. A Escola Municipal Menino Jesus é a primeira unidade da capital a receber as equipes. De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde, Ana Paula Merval, o movimento é estruturado no diálogo.

É importante salientar que os alunos serão vacinados apenas mediante apresentação de autorização escrita.

Profissionais da saúde percorrerão escolas municipais urbanas, rurais e comunidades indígenas, além de estaduais e instituições de ensino particulares para vacinar o público-alvo. O movimento busca aumentar a cobertura vacinal em todos os municípios brasileiros ao ofertar imunobiológicos do Calendário Nacional de Vacinação.