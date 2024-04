Servidor público é preso acusado de fraudar notas para desviar dinheiro 

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um servidor público do Amapá, acusado de peculato, organização criminosa e falsidade ideológica, foi preso nesta sexta-feira (19) pela Polícia Civil no bairro do Santa Rita, na Zona Sul de Macapá.

Segundo as investigações, ele e mais três pessoas falsificaram notas para desviar dinheiro público entre os anos de 2017 e 2018.

O homem foi o último preso do esquema. Anteriormente a polícia já havia localizado um membro do Poder Legislativo municipal de Macapá e mais duas outras pessoas, apontadas como participantes do esquema fraudulento.

De acordo com a polícia, o grupo falsificava as notas informando que iriam receber objetos e matérias para uso público. Apesar do documento ser emitido, os bens descritos não eram recebidos, sendo assim os acusados ficavam com os valores declarados. A polícia não informou o valor desviado.

