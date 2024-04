Clássicos de danceterias vão embalar a festa Via Expressa Connection neste sábado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os clássicos da música que embalaram as festas nas boates nas décadas de 1970. 1980 e 1990 vão embalar de quem se divertiu em festas famosas da capital acreana com a Via Expressa e Mamão Café, por exemplo. Duas boates que fizeram muito sucesso entre a população da capital acreana.

Neste sábado, 20, os Djs Elvis Araruna, Renan Biggi e Jean Ney realizam mais uma edição da Via Expressa Connection. No som, músicas que levaram à loucura quem frequentava as danceterias na época, como eram chamadas as boates. Donna Summer, Bee Gees, The Trammps, Gloria Gaynor, Imagination, Boney M e Sylvester devem ser alguns dos clássicos que serão tocados na noite.

A festa de flashback acontece no Gran Reserva, no 2º Distrito de Rio Branco, a partir das 21 horas

Mais informações e ingressos podem ser obtidos pelo fone 68 – 99939-3200 (Jean Ney).