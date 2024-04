Virgínia Fonseca manda recado para haters e dispara sobre audiência do SBT

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Virgínia Fonseca, nova contratada da emissora de Silvio Santos, em entrevista à Contigo! disparou sobre crescer a audiência do SBT e mandou um recado afiado para os haters: “Claro que sempre tem aqueles que exageram. Mas esses eu já não dou atenção tem um bom tempo”. Sem filtros e radiante com o sucesso, a esposa de Zé Felipe que comanda o Sabadou , não fez mistério e contou mais da sua atuação no backstage e envolvimento com o programa.

Quando questionada sobre as críticas, foi direto ao ponto: “Tudo o que é construtivo eu sempre tento absorver, afinal, essa troca com o público é muito importante. Por isso, procuro escutar as críticas construtivas, para tentar melhorar”. Bastante focada com o novo ofício, a mãe de Maria Alice e Maria Flor garantiu: “Procuro absorver aquilo que me impulsiona”.

“Quando começamos a trabalhar no programa, eu coloquei duas coisas na minha cabeça: deixar esse imediatismo e essa pressão por audiência de lado e também não perder a minha essência, meu jeito, minha verdade. Porque vejo a televisão como um novo processo para mim, onde vou precisar muito da paciência de vocês e de muito trabalho e dedicação, o restante só o tempo vai dizer”, disparou Virgínia.

“Agora só posso afirmar que vou dar tudo de mim e que estou entrando realmente de coração para tentar levar e transmitir muita alegria e momentos especiais. Seja o que Deus quiser!”, completou Fonseca. A estrela do canal do dono do baú, fenômeno da internet, compartilhou qual é a sensação de ganhar um programa para chamar de seu: “É realmente um mix de sentimentos, principalmente por ser algo que eu sempre sonhei”.

“Então, esse tipo de realização demora um pouco para a ficha cair. Você vai vivendo e mesmo assim continua não acreditando, é realmente um momento muito especial”, finalizou a artista. Será que Virgínia Fonseca é exigente nos bastidores? A nora de Leonardo bateu o martelo sobre a participação no projeto, por trás das câmeras: “Eu sou muito exigente comigo mesma, gosto de assistir aos programas antes de ir para o ar, fazer uma autocrítica e procuro sempre aumentar o meu dinamismo e naturalidade nas falas”.