Rio Branco vence e pode ser campeão acreano na próxima rodada

O Rio Branco deu um passo importante pela conquista do bicampeonato nessa quinta-feira, 18, no fechamento da terceira rodada do returno do Campeonato Acreano 2024.

O Estrelão venceu o São Francisco por 1 a 0 com gol de Vitor na segunda etapa.

O atual campeão assumiu a liderança isolada do 2º turno após o empate de Humaitá e Vasco da Gama por 1 a 1. O Tourão de Porto Acre, que dividia a liderança com o Rio Branco, abriu o placar com Vitinho no início do jogo. O Vasco buscou o empate no final da partida. Daniego, de pênalti, marcou aos 50 minutos.

Rio Branco pode ser campeão já na próxima rodada

Os resultados dão a chance do Rio Branco conquistar o título do futebol acreano já na próxima rodada. Com dois pontos a frente do segundo colocado, o Estrelão precisa vencer seu próximo compromisso no domingo, 21, contra o Independência e torcer por um empate entre Galvez e Humaitá para ser bicampeão com uma rodada de antecedência.

Gramado ruim prejudica espetáculo

As duas partidas disputadas ontem no estádio Florestão foram bastante prejudicadas pelas condições do gramado. que virou um verdadeiro lamaçal com as fortes chuvas dos últimos dias.

Confira a classificação:

Rio Branco – 7 pt

Humaitá – 5 pt

Independência – 4 pt

Galvez – 4 pt

Vasco – 2 pt

São Francisco – 1 pt

