Qual o significado do nome da filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio?

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fernanda Paes Leme deu à luz sua primeira filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio, na última quarta-feira (17). Mas qual o significado do nome da pequena, escolhido pelos pais? Saiba mais!

O nome Pilar tem origem espanhola, vindo da Nossa Senhora do Pilar, uma das mais antigas invocação mariana católica da Espanha, e tem um significado simbólico de sustentação, força e proteção. Por estar associado à “coluna”, traz uma ideia de estrutura forte e fundamental.

Publicidade

A bebê chegou ao mundo pesando 3,3 kg e com 50 cm de altura. A informação foi divulgada pelo portal Hugo Gloss, que também compartilhou as primeiras imagens da pequena. Em uma das fotos, que foi feita minutos após o parto, é possível ver a mamãe toda sorridente enquanto segurava a herdeira nos braços pela primeira vez.

O paizão, por sua vez, não se segurou e também já publicou o primeiro registro com a bebê nos braços. “Nossa”, escreveu ele, acompanhado de um emoji de coração, ao compartilhar a novidade com os seguidores. Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio estão juntos desde janeiro de 2021 e ficaram noivos em junho do ano seguinte. Foi só em outubro do ano passado que os pombinhos surpreenderam os admiradores ao anunciarem a primeira gestação.

EITA!

Dias antes de dar à luz Pilar, Fe Paes Leme deu o que falar nas redes sociais. Isso porque ela fez uma declaração polêmica no dia do aniversário de Bruno Gagliasso, seu amigo de anos. Em sua homenagem, ela desabafou sobre a amizade e destacou o afastamento entre eles.

Em uma mensagem compartilhada nos stories de seu perfil no Instagram, a apresentadora abriu seu coração, revelando a saudade e a aflição pelo distanciamento de um amigo. “Estava achando que minha filha poderia nascer hoje… Ela está mexendo tanto… Estou até quietinha agora, deitada no sofá com os pés para cima… No fundo, eu torci para ela segurar. Além de ser aniversário de um dos meus afilhados, também é o dia do Bruno. E dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares…”, compartilhou Fernanda.