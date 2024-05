“Vocês chegam para pesar em gastos”, diz juiz a servidores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O juiz secretário-geral do TJ/RO, Rinaldo Forti Silva, em cerimónia de posse de novos servidores, disse que os recém-chegados representavam um gasto ao tribunal. “Quando vocês entram na instituição, vocês pesam negativamente no número de gastos, em relação ao número de processos. Não é que chegam para somar, vocês chegam para pesar em gasto.”

A fala repercutiu e foi criticada por entidades do setor. A Fenajud – Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados, repudiou a declaração, chamado de “inaceitável e desrespeitosa”. Para a federação, ainda, a fala foi segregacionista e discriminatória, “como se a categoria fosse um peso, uma despesa desnecessária ao orçamento do tribunal”.

Para a entidade, a fala do magistrado direcionada aos recém-empossados, demonstra desrespeito à dignidade e ao compromisso firmado por esses indivíduos quando decidiram fazer parte do Poder Judiciário, um dos Poderes mais importantes do país.

