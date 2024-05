Davi, do BBB24, recupera conta no Instagram: “Muito triste”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O campeão do Big Brother Brasil (BBB) 2024, Davi Brito, publicou um vídeo no Instagram, na madrugada desta terça-feira (30), para anunciar que recuperou seu perfil na rede social.

“Pessoal, boa noite. Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que se movimentaram (sic) para me ajudar. Graças a Deus, a conta foi recuperada com sucesso. Amanhã estaremos aí voltando às atividades com todo vigor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, gente”, disse.

“Fico muito triste. Estou muito triste, muito, muito, muito, muito com essa situação que aconteceu, porque não é fácil e não está sendo fácil. Mas com toda a luta, com tudo que está acontecendo, a gente está indo para cima com toda a força que a gente tem. Quero agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe e conta recuperada com sucesso. Muito obrigado. A palavra é ‘gratidão’”, continuou.