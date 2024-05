“Vá no Caladinho ou Cidade do Povo sozinho após 22 horas”, diz N. Lima a Calixto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

“Temos problemas, mas a facção não domina nenhum presídio e bairro”. A frase dita pelo secretário-adjunto de Governo, Luiz Calixto, durante audiência pública sobre segurança pública realizada pela Aleac na última quinta-feira, 25, continua repercutindo.

Nesta terça-feira, 30, a frase foi criticada pelo vereador N. Lima, durante sessão na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Lima criticou a fala de Calixto.

“O que vimos lá foi um secretário de governo dizendo, pasmem, que as facções estão controladas, que não tem problema nos presídios, como nas cidades e no estado. O senhor diz que as facções estão controladas, mas diz isso porque mora em um condomínio. Vá lá no Caladinho, na Cidade do Povo depois das 10 horas da noite sozinho, ou então não baixe o vidro do seu carro, será que o senhor entende mesmo de política? Porque de segurança, o senhor não entende nada, o senhor entende de fiscalização, porque tem muitos anos de trabalho”, se referindo ao fato de que Calixto, hoje aposentado, foi funcionário de carreira da Secretaria de Fazenda.

N. Lima também criticou o secretário de Segurança Pública, Américo Gaia. “Um cidadão que não sabe o que diabos é segurança pública, representar o governo, quem deveria falar sobre isso era o secretário de segurança, que é PM, mas que não disse nada. Ao governador Gladson Cameli um recado para chamar o seu secretário de articulação política e falar para ele amenizar, já que está igual um xerife, está saindo pior do que o Carioca na época do PT”, disse o vereador.

Procurado, Luiz Calixto preferiu não alimentar polêmica com N. Lima e disse que o assunto deve ser tratado pelo secretário de Segurança Pública.