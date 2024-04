Programa de auditório comunitário estreia em maio em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A comunidade do bairro Aeroporto Velho produz um programa de auditório. Inicialmente, a mobilização envolve 48 pessoas na produção, entre músicos profissionais, atores amadores ou pessoas que querem se ver no palco pela primeira vez. A estreia está agendada para 25 de maio, às 16 horas, na TV Rio Branco, canal 8.1.

As quatro primeiras edições do programa serão gravadas na Usina de Artes João Donato. As gravações ocorrem pelo período da manhã e a exibição na televisão à tarde.

“Eu decidi fazer isso por um motivo simples: os artistas locais estavam sem espaço, ficaram abandonados. Muitos, nem nas rádios eram tocados mais”, justificou o Negão da Baixada. Ele não se apresenta de outra forma. “É Negão da Baixada e pronto!”, brinca.

A grande referência é o que acontecia no Cassino do Chacrinha, o programa de auditório mais famoso da história da tevê brasileira. “Mas aqui no Acre, além dos programas de auditório que tinham na Rádio Difusora Acreana, uma referência para que o leitor saiba o que vai acontecer é o programa do Roberto Vaz, na TV 5, no início dos anos 2000”, lembra Negão.

O programa será dividido em vários quadros, com previsão de “Show de Calouros”; “Quadro no Palco” (reprodução de quadros da rede social Tik Tok ao vivo no palco). “Haverá também um quadro voltado mais para os artistas que já cantam na noite acreana”, antecipa. “Nesse primeiro bloco de programas, vamos descobrir quem é a ‘Roberta Miranda do Acre’ em uma seleção de melhor de quatro”. A premiação para o primeiro lugar é de R$ 1 mil; R$ 500 para a segunda colocada e R$ 250 para a terceira.

Cada programa tem previsão de uma hora e meia de duração. Parte da produção foi adquirida fora do Acre. Os “mascotes” (bonecos) foram todos importados. Há o Dinossauro, Ursos, Galos, Unicórnios.

O programa popular de auditório conta também com a participação dos jurados. São sete jurados, quatro deles fixos.

Os profissionais da imprensa estão convidados para um almoço em um lugar que é referência para a comunidade na produção do programa. O almoço acontece no domingo (21), ao lado da Escola Flaviano Flávio Batista, no bairro Aeroporto Velho.