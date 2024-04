Nova operação da PF destrói mais 8 dragas em Nova Mamoré e Porto Velho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal, com o apoio do Ibama, Exército e do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFron), deflagrou, nesta quinta-feira (18), a Operação Eldorado, para conter o garimpo ilegal no rio Madeira, nas regiões de Nova Mamoré e Porto Velho.

A ação contou com 25 policiais federais, como explosivistas, pilotos de embarcação e agentes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), além de dois agentes do Ibama, 48 militares do Exército e quatro policiais do BPFron.

Durante o trabalho, foram inutilizadas 8 dragas e balsas empregadas exclusivamente na atividade criminosa de extração de ouro no leito do rio. Os bens inutilizados foram avaliados em aproximadamente R$ 2 milhões.

Além disso, foram fiscalizadas 18 dragas e balsas, para verificar a conformidade das práticas de extração de minérios com a legislação ambiental.

Os responsáveis pela extração ilegal poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União e de extração de recursos minerais sem permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. Se condenados, poderão receber penas de até seis anos de detenção e multa.