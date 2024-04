Marcello Antony, galã de ‘Paraíso Tropical’ saiu do Brasil e transformou sua vida

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Marcello Antony, que está no ar no reprise ‘Paraíso Tropical’, do Vale a Pena Ver de Novo, fez muito sucesso na Globo em diversas novelas. Porém, ele decidiu mudar de vida.

O ator, atualmente com 59 anos, decidiu deixar o Brasil e foi morar em Portugal. Ele chegou a atuar em algumas produções do país, e hoje se tornou empreendedor e dono de dois restaurantes, um no Rio de Janeiro e o outro em Lisboa.

O trabalho mais recente dele em terras brasileiras foi em ‘Rock Story’, exibida na faixa das 19 horas em 2017. Depois disso, o ator atuou em ‘Valor da Vida’, da TVI, que foi transmitida no Brasil pela Band.

Antony ainda teve passagens por novelas de sucesso como, ‘O Rei do Gado’, de 1996, ‘Terra Nostra’, em 1999, ‘Mulheres Apaixonadas’, em 2002, ‘Senhora do Destino’, de 2005, ‘Belíssima’, de 2006 e ‘Paraíso Tropical’, em 2007.