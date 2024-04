Emissoras já preparam realities para órfãos do BBB 24 após sucesso global

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Sem trégua ou tempo para descanso, as emissoras brasileiras já estão aquecendo os motores para o lançamento de novos realities para os órfãos do BBB 24. Em meio ao sucesso da última temporada da competição global, a Record, MTV e Multishow acabam divulgar novidades de sua programação.

Durante o encerramento da maratona do pós-BBB 24, o canal fechado da Rede Globo anunciou que a terceira temporada do Túnel do Amor já está prontíssima. Comandado por Ana Clara, o projeto ainda contará com a presença dos ex-BBBs Vanessa Lopes, Daniel Lenhardt e Larissa Tomásia.

Com estreia marcada para segunda-feira, 22, o reality de pegação será exibido diariamente a partir das 23h30, no Multishow. Já no Globoplay, o programa terá cinco episódios disponibilizados semanalmente. Ao todo serão 20 episódios repleto de muita festa e beijo na boca.

As novidades também acontecem na programação da Record, que na mesma semana estreia A Grande Conquista 2. Com 100 participantes, o programa também marca a tão esperada entrada de Rachel Sheherazade no mundo do entretenimento. Lembrada por seu trabalho no jornalismo político, ela terá o desafio de superar a imagem construída em A Fazenda 15, a qual foi expulsa.

A competição, que tem como prêmio final 1 milhão de reais, contará com a presença de anônimos e personalidades já conhecidas do público que costuma acompanhar o mundo dos famosos. Entre eles estão familiares de ex-BBB, de ex-Fazenda, influenciadores e ex-bailarina do Faustão.

Ainda sem data de estreia, o De Férias com Ex Diretoria também foi anunciado pela MTV Brasil. Aproveitando a paixão do brasileiro pelo mundo dos realities, a emissora montou uma temporada especial do programa mais popular da emissora apenas com ex-participantes que causaram em sua passagem.

Desta vez, além de muita festa, beijo na boca e confusões, o programa pretende dar um prêmio de R$ 100 mil e eleger o CEO da temporada. Entre os participantes estão a ex-BBB Lumena Aleluia, Vini Buttel, Stephani Bays e o surfista Flavio Nakagima.