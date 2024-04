Greg de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ prestigia sucesso de Mc Daniel e Luan Pereira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após uma campanha viral realizada com os fãs brasileiros para aumentar seu número de seguidores, o ator norte-americano Vincent Martella, mais conhecido pelo seu papel como Greg no seriado ‘Todo Mundo Odeia o Chris‘, aterrissou em território nacional nesta semana e já é um dos assuntos mais falados entre os internautas. Não demorou muito para que a celebridade começasse a conhecer a cultura brasileira e rapidamente postou em suas redes sociais um vídeo ao som de ‘Entra Na Defender‘, sucesso de Mc Daniel e Luan Pereira.

“Desde que eu cheguei no Brasil, muitos de vocês tem me pedido para ouvir músicas brasileiras e eu já ouvi essa daqui algumas vezes. Alguém sabe quem é esse cantor? Porque eu gostei da vibe da faixa e soa muito bem”, disse Vincent no vídeo.

Desde sua estreia, há três semanas, a faixa já alcançou o 5º lugar do TOP 50 Brasil do Spotify, a 95ª posição no ranking de Portugal e atualmente ultrapassa 38 milhões de views nas plataformas. Entrando pra lista de sucessos de Mc Daniel, a música se junta aos hits ‘Dentro da Hillux’, ‘Love Absurdo’, ‘Namora Aí’, ‘Balmain’ e muitos outros.

“Ainda sem acreditar. A música tem tomado uma repercussão gigante, recebemos diariamente vários vídeos de pessoas por todo o mundo cantando a música, mas nunca imaginei que um astro na Tv norte-americana iria compartilhar ela. O Vincent parece ser muito gente boa, fiquei surpreso e bem feliz. Rumo ao TOP 1, se Deus quiser”, completou o Mc.