Web critica encontro de Rodriguinho com Davi após fim do BBB24: “Queimado”

O cantor Rodriguinho tem sido criticado nas redes sociais desde que compartilhou o encontro com Davi, campeão do BBB24, no story do Instagram. Após ter um embate com o brother durante o confinamento, ele publicou uma foto com o baiano e o parabenizou pela conquista, o que não foi bem visto por parte dos seguidores.

“Click com o campeão da edição. Jogo é jogo e você jogou muito bem. Só te desejo tudo de melhor e que Deus abençoe a sua caminhada. Parabéns”, escreveu Rodriguinho na legenda do registro em que aparece ao lado de Davi.

