Rio Branco vacina crianças contra a dengue em escolas para atingir meta

Devido a baixa procura da comunidade pela vacinação contra a dengue, a prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde, começou a levar a vacina até as escolas de ensino infantil. O lançamento dos trabalhos aconteceu na escola Bom Jesus, no bairro Taquari.

Com as vacinas próximas do vencimento, a faixa etária para receber a vacina contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi ampliada, desta vez pela Câmara Técnica de Imunizações do Ministério da Saúde e todos os municípios do Acre devem aderir a recomendação.

“Todas as vacinas com validade até 30 de abril poderão ser aplicadas em pessoas de 04 a 59 anos, com prioridade aos grupos de risco”, disse Renata Quiles, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), no Acre.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que participou do lançamento da campanha na escola, disse que tem pedido aos pais e responsáveis que levem as suas crianças para vacinar. Bocalom, aproveitou para alertar que em todo o Brasil a dengue está levando pessoas a óbito, e que precisa haver uma necessidade de cuidado da comunidade com as crianças e os idosos.

“Temos que correr atrás, levar para as escolas. A maior campanha é nas escolas. São Paulo fez, outros estados fizeram, porque não fazer?”, disse Nabiha Bestene, que é secretária municipal de educação.

As vacinações ocorrem mediante a assinatura de um termo de autorização que deve ser assinado pelos pais ou responsáveis pela criança a ser vacinada.