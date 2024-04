Mais Você dispara com Davi, mas campeão do BBB 24 perde para Juliette e até Projota

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A participação de Davi Brito no Mais Você de quarta-feira (17) fez bem para a audiência de Ana Maria Braga, que teve seu melhor desempenho em quase três anos. O café da manhã com o campeão do BBB 24, porém, passou longe do encontro da apresentadora com Juliette Freire, vencedora da 21ª edição do reality show. O baiano ficou atrás até dos rejeitados Karol Conká e Projota.

Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, a conversa de Ana Maria com Davi anotou 11,7 pontos na Grande São Paulo –índice que o Mais Você não registrava desde 5 de maio de 2021, justamente quando a loira bateu um papo com Juliette e marcou impressionantes 14,4 pontos.

O programa marcou a segunda vez que o matinal superou a barreira dos 10 pontos em 2024 –a primeira ocorreu na sexta passada (12), quando Ana Maria recebeu Beatriz Reis, a Bia do Brás, para o café com o eliminado. Davi ainda aumentou a audiência do programa em 25% na comparação com as quatro quartas-feiras anteriores.

Ciente da popularidade do motorista de aplicativo, a Globo investiu no programa especial. Ana Maria deixou os estúdios da emissora em São Paulo e viajou até o Rio de Janeiro para encontrar o novo milionário pessoalmente –ela aproveitou o cenário do É de Casa, que já sediou o Mais Você no passado, para o papo exclusivo.

Por causa da pandemia, a conversa com Juliette não recebeu o mesmo tratamento –as duas papearam apenas por um link ao vivo. A cantora voltou ao Mais Você em setembro de 2023, dessa vez presencialmente, em uma edição que marcou seu reencontro com o amigo Gil do Vigor.

O economista, aliás, foi tão popular com o público do BBB 21 que seu café da manhã pós-eliminação também teve mais audiência do que o de Davi. A conversa de Gil com Ana Maria, em 3 de maio de 2021, registrou 11,8 pontos –não foi à toa que a apresentadora ofereceu um quadro para o ex-brother.

Mas Gil e Juliette não foram os únicos participantes da 21ª temporada do reality a baterem a audiência de Davi Brito. Os dois maiores cancelados da edição, Karol Conká e Projota, levaram mais público para a frente da TV –a rapper marcou 14,2 pontos, enquanto o músico teve 12,1.

Sarah Andrade, que foi de queridinha do público a rejeitada depois de se aliar ao grupo errado e “trair” Juliette, também atraiu mais olhares para o Mais Você: a conversa com a consultora de marketing cravou 12,0 pontos. Mesma audiência do papo controverso de Ana Maria com a atriz Carla Diaz, temperado com deboche e perguntas fora do tom.

Mesmo sem bater recordes, Davi pode se orgulhar de, pelo menos, ter deixado a concorrência no chinelo. O café com o campeão liderou de maneira isolada enquanto esteve no ar, das 10h36 às 11h50. Segunda colocada, a Record marcou apenas 3,2 pontos, contra 1,6 do SBT, 0,4 da Band e 0,2 da RedeTV!.

Nenhum café com ex-BBB, no entanto, conseguiu ameaçar o recorde histórico do Mais Você. Em 2 de novembro de 2020, o matinal anotou 15,9 pontos com uma homenagem a Tom Veiga (1973-2020), manipulador do Louro José, morto no fim de semana anterior.