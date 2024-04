Gracyanne Barbosa e Belo terminam casamento após 16 anos; saiba mais

Conhecidos como ‘casal tudão’, os dois estavam juntos desde 2007, quando a musa ainda era dançarina do grupo Tchakabum, e foi apontada como pivô da separação do vocalista com Viviane Araujo na época. A última foto publicada da dupla nas redes sociais foi no dia 26 de dezembro, quando compartilharam um clique em um helicóptero antes de pousarem no cruzeiro do Neymar. “Ser feliz em família é o que me completa. Meu amor tudão, vamos com tudo”, escreveu Belo em seu Instagram.