Rede de água é expandida para comunidades em Cruzeiro do Sul

Mais de 30 famílias das comunidades Moura Piranga e Nova Olinda foram beneficiadas com a conclusão das obras de expansão da rede de água, realizadas nesta quinta-feira, 18, em Cruzeiro do Sul.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 44.394 habitantes não têm acesso à água e a cidade não possui fundo municipal de saneamento. Contudo, 50,54% da população é atendida com abastecimento de água, frente a média do estado que é de 50,15%.

As obras de extensão totalizaram 950 metros de tubulação, feito com recursos próprios da SANEACRE. Com esse avanço, Cruzeiro do Sul dá um passo importante na direção de garantir acesso universal à água limpa.