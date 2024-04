Governo oficializa redução em espaço de tempo para promoção de militares e muda direção da Fudhacre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do estado publicou no noite desta quinta-feira, 18, uma edição extra do Diário Oficial. Um dos decretos publicados é o que reduz o espaço de tempo para a promoção de militares no estado do Acre.

A decisão faz com que alterem o tempo de espera para uma promoção, chamado de interstício na PM e no Corpo de Bombeiros.

Um exemplo prático no caso da promoção de tenente para capitão que demorava cinco anos, o prazo cai agora para dois anos e meio. A promoção de major para capitão, que era de quatro, passa a ser de dois anos.

Com a alteração do Decreto, a promoção do mês de abril, que contaria com 50 policiais promovidos, passará a contemplar 170 militares.

Governo muda direção administrativa da Fundação Hospitalar

Com a saída de João Paulo Silva, da presidência da Fundação Hospital do Acre (Fudhacre) que precisou deixar o cargo por ser pré-candidato a vereador nas próximas eleições e a nomeação da enfermeira Ana Beatriz de Assis, ligada ao secretário Pedro Pascoal, acontecem também mudanças nos principais cargos de chefia do complexo hospitalar.

Na edição extra do Diário, o governador Gladson Cameli exonerou Duciana Araújo, braço direito de João Paulo, do cargo de diretora Executiva, Administrativa e Financeira e nomeou Wanderson Wenderson Bragança Lopes, que já era cargo comissionado na Sesacre, na função.