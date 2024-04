FEM publica lista de habilitados ao Prêmio de Cultura dos Povos Originários

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) publicou, nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial do Estado, a lista dos habilitados no edital Prêmio de Fortalecimento da Cultura dos Povos Originários referente à Lei Paulo Gustavo (LPG), que destina R$ 600 mil aos premiados. Conforme o cronograma do edital, o período para pagamento dos prêmios dos qualificados começou no mesmo dia.

Foram selecionadas 40 propostas de agentes culturais indígenas, com atuação no campo das culturas indígenas, bem como em saberes tradicionais dos povos originários, incluindo Culinária/Medicina Ancestral; Música/Literatura; Arte/Artesanato e Educação.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, comemora a fase de encerramento do cronograma da LPG. “Nós estamos muito felizes com o resultado desse edital, de poder contribuir cada vez mais com o desenvolvimento da cultura em nosso estado, atendendo à determinação do governador Gladson Cameli. Em breve, voltaremos com novos editais, de aproximadamente R$ 16 milhões, da Lei Aldir Blanc”, disse Kinpara.

A FEM, que comanda todo o processo da LPG, desde a sua normatização, conduziu oitivas nas regionais do estado, para garantir a participação de todos os segmentos culturais da sociedade. A instituição deu especial apoio ao segmento dos povos originários, seguindo todas as recomendações do Conselho Estadual de Cultura.

Os mais de R$ 22 milhões da LPG para execução de projetos de fazedores de cultura do Acre configuram-se no maior investimento da história do setor cultural no estado.

A lista dos contemplados está no portal da FEM, e pode ser acessada pelo link www.femcultura.ac.gov.br.

