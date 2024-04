Brasília disponibiliza vaga para acreana grávida de gêmeas siamesas que compartilham coração

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O setor do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou nesta quinta-feira, 18, que havia uma sinalização de vaga em Brasília (DF) para a paciente Alice Fernandes Brito Silva, de 18 anos, que está grávida de gêmeas siamesas que compartilham o mesmo coração.

O TFD disse que encaminhou a solicitação de vaga para a Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade – CNRAC, que faz a busca por vagas em toda rede nacional de saúde. O comunicado afirma que foi buscada vaga em São Paulo, mas houve recusa pelo grau de complexidade da gestação de Alice.

As duas bebês que ela espera estão coladas pelo tórax e compartilham, além do coração, outros órgãos. O caso foi levado ao conhecimento público pelo ac24horas nesta quarta-feira, 17. Alice é de Brasiléia, moradora do seringal Santa Luzia, colocação Natal, com acesso no Km 84 da BR-317.

Ela conta que após engravidar realizou o primeiro exame de ultrassonografia, que indicou que ela esperava apenas uma criança. Um novo exame mostrou que são duas meninas, mas o médico que realizou o procedimento não explicou a condição rara da gravidez.

O TFD informou que também que fez encaminhamento para a Regulação Interestadual de Goiânia e ficou no aguardo de posicionamento, mas foi da capital federal que chegou a melhor notícia. “A Regulação Interestadual de Brasília sinalizou vaga para a paciente, porém, estamos aguardando a vaga ser disponibilizada”, afirma a informação repassada ao ac24horas.

Contudo, alguns minutos depois, a própria Alice informou à reportagem que já recebeu, nesta quinta-feira, 18, ligação telefônica do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal confirmando a esperada vaga. Ela está com consulta marcada no Hospital Materno Infantil de Brasília para o próximo dia 26 de abril, às 13 horas, e agora vai tratar dos trâmites para a viagem junto ao TFD do Acre.

“Estou me sentindo mais confiante, mais alegre, porque conseguimos e sabemos que lá teremos mais recursos, vai ser melhor para as minhas crianças, que vão ter mais chances. Estou bem feliz por ter conseguido essa vaga e estou crendo que vai dar tudo certo daqui para frente”, disse Alice após fazer o comunicado da boa notícia.

Raros, os gêmeos siameses são gêmeos idênticos que nascem unidos um ao outro em uma ou várias regiões do corpo, como cabeça, costas, tronco, quadris ou ombros, por exemplo, podendo ainda compartilhar órgãos, como coração, pulmão, intestino ou cérebro.