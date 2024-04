Operação afasta servidor e cumpre mandados em investigação de empresas “fantasmas”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A operação “Fachada II”, do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), cumpriu nesta terça-feira (16) onze mandados de busca e apreensão em quatro municípios do Pará. Foram dois no centro de Baião, um sítio em Peixe-Boi, quatro em Ananindeua e quatro em Belém.

As investigações miram um esquema de fraudes e o sequestro de bens de empresários investigados por uso de empresas e sócios “fantasmas”. Os crimes teriam ocorrido entre 2021 e 2024. Um servidor da Câmara Municipal de Baião (CMB) foi afastado.

A ação do MPPA teve apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), em auxílio à Promotoria de Justiça de Baião. O processo corre em sigilo.

Segundo o MPPA, houve ordem judicial determinando suspensão de contratos administrativos firmados pela CMB com os empresários investigados na operação.