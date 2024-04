Governo assina hoje (17) ordem para revitalização da Biblioteca da Floresta

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre assina na manhã desta quarta-feira, dia 17, a ordem de serviço para a revitalização da Biblioteca da Floresta. O evento está marcado para as 10 horas e acontece no Museu dos Povos da Floresta, em Rio Branco.

No mesmo ato, a equipe do Palácio Rio Branco entrega motocicletas, veículos e equipamentos de informática ao Instituto de Defesa Animal e Florestal, o Idaf.

Ainda pela manhã, está prevista uma visita do governador Gladson Cameli às obras de revitalização do Estádio Arena da Floresta e visita às obras da Nova Maternidade, no Segundo Distrito da capital.