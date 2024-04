Fumaça e fogo começam a avançar em cidades do Vale do Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O inverno Amazônico nem terminou, mas já há fogo e fumaça em cidades do Vale do Juruá, bem como na BR-364. Desde a última sexta-feira, 12, uma fina camada de fumaça é vista na rodovia federal entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro, a fumaça também já é visível.

No município de Porto Walter, na noite dessa terça-feira, 16, uma grande queimada foi registrada no bairro Santa luzia, próximo a um ramal recentemente aberto.

No Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMac) de Cruzeiro do Sul, não há informações sobre focos de queimadas, nem da fumaça no município. Na secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), a resposta dada ao ac24horas é de que o monitoramento ambiental é feito diariamente no Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental -Cigma. Mas não houve resposta sobre os focos de fogo e a origem da fumaça em Cruzeiro do Sul.