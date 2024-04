Flamengo bate o São Paulo, vence a segunda no Brasileirão e agrava crise Tricolor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Flamengo venceu o São Paulo por 2×1, nesta quarta-feira (17), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo e De La Cruz marcaram os gols da vitória e Ferreira descontou para o Tricolor Paulista. O Rubro-negro conquistou três pontos importantes e continua 100% na competição.

PRIMEIRO TEMPO

Publicidade

A partida começou com os dois times se estudando. Logo aos 10 minutos, Everton Cebolinha se lesionou e foi substituído por Luiz Araújo. O ex-jogador do Sâo Paulo teve estrela e aplicou a “lei do ex”. Após receber passe de De la Cruz, passou por Michel Araújo e bateu colocado no ângulo de Rafael. 1×0 para o Flamengo.

A Primeira etapa teve bastante equilíbrio na posse de bola, mas o clube carioca foi superior tecnicamente. Conseguiu finalizar mais vezes e levou perigo em algumas chegadas com Pedro, De La Cruz e Bruno Henrique. O Tricolor Paulista teve pouca criatividade no ataque, tentando muitos cruzamentos, que foram afastados pela defesa rubro-negra.

Pelo lado do Flamengo, Rossi pouco trabalhou. No São Paulo, Calleri foi não foi muito acionado pelo meio-campo tricolor. A vitória parcial do time carioca foi merecida.

SEGUNDO TEMPO

O Flamengo voltou para a etapa final com uma postura diferente dos últimos jogos, pressionando o seu adversário. Bruno Henrique teve uma boa oportunidade logo na volta da partida, mas Rafael defendeu. A intensidade foi recompensada. Aos nove minutos do segundo tempo, Pedro fez bela jogada, finalizou e De La Cruz aproveitou o rebote de Rafael para ampliar o placar. Segundo gol do uruguaio na competição.

O time carioca teve mais algumas oportunidades para ampliar o resultado. Uma delas foi com Fabricio Bruno, de cabeça, em uma jogada de escanteio, que obrigou Rafael a fazer mais uma boa defesa. O jogo parecia controlado pelo Flamengo, mas Ferreira deu esperanças para o torcedor são-paulino.

Após cruzamento de Alisson, o camisa 47 diminuiu o placar. Mesmo com o gol, o São Paulo apresentou problemas de criatividade. O Rubro-Negro baixou as linhas de marcação no final e conseguiu segurar o placar. Pulgar ainda teve chance de ampliar nos acréscimos. Final de jogo e o resultado foi justo pelo que os times demonstraram no Maracanã. Flamengo 2×1 São Paulo.

PRÓXIMO JOGO

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (21). O clube da Gávea enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024.