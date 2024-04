Como assegurar um mercado de iGaming justo no Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A indústria de jogos online no Brasil encontra-se em um momento decisivo. Com a recente regulamentação do setor, surge a necessidade de ajustes regulatórios cruciais para garantir um mercado justo, diversificado e responsável.

Esses ajustes visam não apenas atrair investimentos significativos para o país, mas também garantir a segurança e o bem-estar dos consumidores. Vamos explorar algumas dessas medidas essenciais.

Taxação razoável é o primeiro passo para atrair investidores

A definição de taxas de impostos razoáveis é fundamental para convencer os investidores a entrar no mercado de jogos online brasileiro, seguindo as regras estabelecidas pelo país.

Uma taxação equilibrada incentiva a participação de operadoras nacionais e internacionais, contribuindo para o crescimento econômico e para a geração de empregos. Mais importante ainda, uma estrutura fiscal justa pode garantir que o Brasil se torne um ambiente competitivo no cenário global do iGaming, atraindo os melhores players do mercado.

Legitimação e controle de diversas verticais como cassino ao vivo

A regulamentação deve abranger e controlar uma ampla gama de verticais de jogos com dinheiro real, desde apostas esportivas até opções como slots e cassino ao vivo online.

Isso não apenas aumenta os volumes de canalização, desviando jogadores de mercados não regulamentados para um ambiente seguro e regulado, mas também promove uma diversidade de opções de entretenimento para os consumidores.

A inclusão de cassino ao vivo online, por exemplo, oferece uma experiência imersiva e interativa que tem se mostrado extremamente popular entre os jogadores brasileiros.

Normas e diretrizes para o Jogo Responsável

A implementação de padrões e regras relacionados ao Jogo Responsável (JR) e à segurança do consumidor é imperativa. Medidas de proteção financeira, pessoal e de dados devem ser prioritárias para assegurar um ambiente de jogo seguro.

Isso inclui a adoção de tecnologias de verificação de idade e de identidade, bem como ferramentas que permitem aos jogadores estabelecer limites de depósito e tempo de jogo. Contudo, é crucial que essas regulamentações não invadam excessivamente os limites de jogabilidade e a experiência do usuário, uma vez que restrições demasiado rígidas podem afastar os jogadores para canais mais flexíveis, porém menos regulados.

O futuro do setor no Brasil

De acordo com pesquisa empreendida pela ENV Media, essas medidas regulatórias não são apenas necessárias, mas fundamentais para evitar um falso começo no recém-regulamentado setor de jogos online do Brasil.

Ajustar esses parâmetros cruciais é o primeiro passo para assegurar um mercado que seja, ao mesmo tempo, lucrativo, justo e responsável.

À medida que o Brasil avança na regulamentação do seu mercado de iGaming, é essencial que o faça com um olhar atento para atração de investimentos, diversificação de oferta e proteção ao consumidor.

Com ajustes regulatórios focados em taxação razoável, legitimação de uma ampla gama de jogos e implementação de práticas de jogo responsável, o Brasil pode assegurar um crescimento saudável e sustentável do mercado.

Cassinos ao vivo online, como parte desse ecossistema, representam uma oportunidade única de oferecer entretenimento de qualidade, reforçando a importância de um mercado regulado, seguro e diversificado.