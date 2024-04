Com um a menos, Cruzeiro arranca empate com o Fortaleza

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cruzeiro e Fortaleza empataram em 1 a 1, no Castelão, nesta quarta-feira, 17. O volante Hércules abriu o placar para o Leão no primeiro tempo, enquanto Mateus Vital igualou aos 44 da etapa complementar da partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. Com o resultado, as duas equipes têm quatro pontos e estão no G6 da competição.

O primeiro tempo foi bem carente de emoções. Pelo lado do Cruzeiro, inclusive, as melhores oportunidades saíram dos pés de Matheus Carvalho. Em uma cobrança de escanteio, ele colocou na cabeça de Rafa Silva, que fez a movimentação correta, mas viu João Ricardo fazer linda defesa. Três minutos depois, o Fortaleza respondeu com chute de fora da área de Pikachu. Não demorou muito, e o Leão abriu o placar. Aos 18, Pochettino cobrou escanteio, a bola passou por toda a zaga, e sobrou para Hércules chutar da entrada da área.

Publicidade

O Cruzeiro seguiu com dificuldades para criar. Dessa forma, passou a arriscar muito de fora da área, mas também em bolas aéreas. Romero e Lucas Silva tentaram de longa distância, enquanto João Ricardo (este em escanteio) e Rafa Silva quase marcaram dentro da área. Pelo lado do Fortaleza, mais chances com Hércules e Pocchetino. Portanto, foi uma etapa equilibrada.

A segunda etapa teve a mesma constância: partida equilibrada, mas por baixo. O Cruzeiro chegou com Lucas Romero, que exigiu grande defesa de João Ricardo, após bom passe de Matheus Pereira. Doze minutos depois, o meia apareceu novamente, agora servindo Gabriel Veron, que tinha acabado de entrar. O atacante finalizou bem, mas rente à trave. No lance seguinte, foi a vez do próprio camisa 10 finalizar, mas muito mal.

O Cruzeiro apertou bem na reta final e quase jogou a toalha quando o volante Lucas Romero foi expulso, aos 41, com segundo cartão amarelo. Dois minutos depois, porém, Mateus Vital igualou aos 44, quando a bola sobrou para ele mais ou menos na marca do pênalti.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo agora no próximo sábado (20), quando visita o rival Atlético-MG, às 21h. Já o Fortaleza recebe o Altos (PI), mas pela Copa do Nordeste, no domingo (21). Dessa forma, só jogará no Brasileirão no outro domingo (28), quando recebe o Red Bull Bragantino. Aliás, o Leão ainda irá encarar o Boca Juniors pela Sul-Americana, no dia 25, antes de pensar novamente no Campeonato Brasileiro.

FORTALEZA X CRUZEIRO

Segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17/04/2024

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Público:

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison (Pedro Augusto, aos 21’/2ºT), Hércules e Pochettino; Yago Pikachu (Marinho, aos 21’/2ºT ), Lucero e Machuca (Moisés, aos 18’/2ºT ) Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CRUZEIRO: Anderson; William, Neris, João Marcelo e Marlon; Romero, Lucas Silva (Mateus Vital, aos 21’/2ºT) , Ramiro, Matheus Pereira e Arthur Gomes; Rafa Silva (Rafael Elias, aos 21’/2ºT ) Técnico: Fernando Seabra

Publicidade

Gols: Hércules, aos 18’/1ºT (1-0)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO), Carlos H. A. de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)