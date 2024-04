Acre segue com combustível mais caro do país com média de R$ 6,80

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O estado do Acre segue com alta no valor dos combustíveis, com média de R$ 6,85 cobrado no litro da gasolina. Na semana de 7 a 13 de abril, os preços dos combustíveis subiram no Brasil. As informações são da Agência Nacional de Petróleo (ANP)

A tendência de readequação a defasagem nos preços dos combustíveis deve se acentuar nos próximos dias devido os conflitos no oriente médio entre Irã e Israel – região importante produtora de Petróleo.

O dólar em alta também reforça o cenário de preços caros. Comercializada em média a R$ 5,75 no Brasil. O Maranhão tem a gasolina mais barata, cotada a R$ 5,75 o litro.