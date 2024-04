Polícia Federal cumpre mandados no Pará contra envolvidos no 8 de janeiro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (16), 18 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Pará e em outros sete estados: Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul. A ação corresponde à 26ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas envolvidas nos ataques aos prédios públicos em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. Naquela ocasião, manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições invadiram e depredaram as sedes dos três poderes – Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

Dos 18 mandados expedidos na 26ª fase da Operação Lesa Pátria, quatro estão sendo cumpridos em território paraense. Sendo distribuídos: Rio Grande do Norte (1);Santa Catarina (1);Pará (4);São Paulo (1);Minas Gerais (3);Espirito Santo (4);Tocantins (1) e Mato Grosso do Sul (3). Ainda conforme informações divulgadas pela PF, também foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Os valores dos danos causados ao patrimônio público dem chegar à cifra de R$ 40 milhões.

Publicidade

Os investigados podem responder pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime,destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A Polícia Federal ressalta que a Operação Lesa Pátria é permanente e busca identificar pessoas que financiaram, fomentaram e promoveram os ataques de 8 de janeiro em Brasília.